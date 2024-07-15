بالفيديو.. أستاذ أمراض قلب: الفحص الطبي قبل الرياضة مهم جدا

قال الدكتور هشام صلاح الدين، أستاذ أمراض القلب بكلية طب القصر العيني، إنه من المهم جدا أن يتم عمل كشف وفحص كامل لكل شخص يريد ممارسة الرياضة بشكل دوري، حتى فى صغار السن، مشيرًا إلى أن حالات وفاة العديد من الرياضيين نتيجة توقف عضلة القلب فهو ليس بجديد، ويذكر في وسائل الإعلام منذ 100 عام ولكن لم يكن يتم التركيز عليها بشكل كبير.

وأضاف "هشام" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي"، اليوم الاثنين، أن الفحص الطبي قبل الرياضة مهم جدا، حيث أن هناك واحدا من كل 100 ألف رياضي يتوفى كل عام، ويحدث تقريبا 75 وفاة لاعبا فى العام، موضحًا أن الأسباب الرئيسية لحالات الوفاة يكون مصدرها القلب.

وأشار إلى أن بعض الرياضيين قد يكون لديهم أشياء وراثية، مثل: تضخم عضلة القلب أو عيوب خلقية فى الشرايين، حتى اضطرابات فى ضربات القلب، قائلًا: "أحيانا القلب ظاهريا لا يكون به عيب واضح وتكون المشكلة فى بعض المسارات للكهرباء الخاصة به تزيد من فرصه فى حدوث ضربات شديدة فى القلب".

وأردف، أستاذ أمراض القلب بكلية طب قصر العيني، أن الرياضيين يكون لديهم صحة أفضل، ولكن أحيانا يقومون بالضغط على أنفسهم أكثر من اللازم، وبالتالي يجعل الجهاز السمبثاوي الخاص بهم يعمل بقوة كبيرة جدا.