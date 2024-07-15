"وظائف جديدة".. ننشر أبرز قرارات اجتماع مجلس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

عقد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، الاجتماع الدوري الـ15 لمجلس الجامعة، وذلك بحضور أعضاء المجلس، وبمشاركة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، حيث تم مناقشة مجموعة من القرارات الهامة.

أبرز قرارات مجلس جامعة طيبة التكنولوجية

وترصد "البوابة نيوز" أبرز قرارات مجلس جامعة طيبة التكنولوجية في التقرير التالي:-

1 - وافق المجلس على إنشاء معمل للغات لطلاب برنامج تكنولوجيا السياحة والسفر، والذي يهدف إلى تعزيز جودة التعليم وتحقيق التميز الأكاديمي، من خلال تمكين الطلاب من اكتساب المعرفة وتنمية مهاراتهم اللغوية بطريقة تفاعلية ومتقدمة تكنولوجيًا داخل الجامعة.

2 - الإعلان خلال الاجتماع عن وظائف أكاديمية جديدة وحاجة الجامعة إلى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مناصب (أستاذ مساعد – مدرس – مدرس مساعد – معيد).

3 - وافق المجلس على مواعيد انعقاد امتحانات الدور الثاني لكليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وذلك في الفترة من 18 أغسطس 2024 وحتى 8 سبتمبر 2024.

4 - تم الموافقة على مقترح بروتوكول التعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية ومبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة".

5 – تم الموافقة تشكيل لجنة موارد بشرية داخل الجامعة.

6 - اعتمد مجلس الجامعة نتائج الفرقة الثانية لكليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية للعام الجامعي 2023/2024، وذلك لمرحلة الدبلوم المهني العالي في تكنولوجيا التخصص.

7 – الموافقة على عدة بروتوكولات تعاون أبرزها توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والأكاديمية الوطنية للتدريب، وتوقيع برتوكول تعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية وديوان عام محافظة الأقصر، بروتوكول التعاون بين جامعة طيبة التكنولوجية والمجلس القومي للمرأة.

8 - وافق المجلس على انضمام جامعة طيبة التكنولوجية إلى اتحاد الجامعات العربية.

9 - الموافقة على اتفاقية التعاون بين الجامعة واتحاد رواد الأعمال العرب، وعلى طلب اتحاد رواد الأعمال العرب، بشأن رعاية جامعة طيبة التكنولوجية؛ لفعاليات عمومية هيئة مجلس الأمناء لجائزة ملهم الدولية الموسم الثامن.

10 - وافق المجلس على إنشاء وحدة الاستدامة الاستراتيجية بالجامعة.

11 – الموافقة على إقامة الأسبوع البيئي الأول لجامعة طيبة التكنولوجية على أن يكون ذلك خلال شهر أبريل من كل عام.

12 - إنشاء نادي جرينش للبيئة والتغيرات المناخية بجامعة طيبة التكنولوجية.

13 - إنشاء مركز التأهيل المهني بجامعة طيبة التكنولوجية للتدريب والتأهيل وإصدار شهادات مهنية للعمل بالداخل والخارج بالتعاون مع وزارة العمل، وفقا الشروط والضوابط التي يتم وضعها.

14 - ناقش المجلس، أعداد الطلاب المقترح قبوله بجامعة طيبة التكنولوجية للعام الجامعي 2024/ 2025م.

15 - أكد الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، أن الجامعة ملتزمة بتحقيق رسالتها ورؤيتها، وتسعى جاهدة لتصبح جامعة رائدة في مجال التعليم التكنولوجي والبحث العلمي، وتضع مصلحة الطلاب في مقدمة أولوياتها.

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