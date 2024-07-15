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الإثنين 15 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

استقالة رئيسة وزراء أستونيا

رئيسة الوزراء الإستونية
رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس
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ذكرت هيئة الإذاعة العامة “ERR” أن رئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، قدمت استقالتها الرسمية إلى الرئيس ألار كاريس خلال اجتماع قصير في القصر الرئاسي في العاصمة تالين، اليوم الاثنين.

وتم اختيار كالاس من قبل القادة الأوروبيين لتصبح رئيسا السياسة الخارجية التالي للاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقا لإذاعة ERR،  ستبقى كالاس رئيسة وزراء تصريف الأعمال في إستونيا حتى يتم تأكيد الحكومة القادمة بحلول أوائل أغسطس.

كانت إستونيا تحت حكم كالاس واحدة من أكثر الداعمين لأوكرانيا في أوروبا بعد الحرب الروسية الشاملة في فبراير 2022.

وقادت كالاس حزبها الإصلاحي الليبرالي إلى انتصارات الانتخابات العامة في عامي 2019 و2023 وواجهت الحكومة منذ عام 2021.


وقالت هيئة التلفزيون والإذاعة الحكومية الإستونية ERR: "عقدت الحكومة اجتماعا استثنائيا استقالت فيه رئيسة الوزراء والحكومة بأكملها.. وسلمت كالاس رسالة استقالتها إلى رئيس البلاد آلار كاريس".

يذكر أن استقالة كالاس مرتبطة بتعيينها نهاية الشهر الماضي لمنصب المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، الذي ستخلف فيه جوزيب بوريل اعتبارا من ديسمبر المقبل.

 

 

 

رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس استقالتها الرئيس ألار كاريس