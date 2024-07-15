مسجلا 3245 جنيها للجرام.. تراجع طفيف لسعر الدولار يضغط على حركة الذهب بمصر

يتداول سعر الذهب المحلي بشكل عرضي خلال تداولات اليوم الاثنين وذلك بسبب تحركات مماثلة في سعر أونصة الذهب العالمي، الأمر الذي قلل من فرص صعود سعر الذهب المحلي خاصة مع تراجع طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية.

افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3240 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3245 جنيه للجرام، وكانت تداولات الذهب يوم أمس بدون تغير حيث استقر السعر عند 3245 جنيه للجرام.

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك خلال تداولات اليوم بشكل طفيف ولكنه يساهم بشكل عام في بقاء سعر الذهب المحلي معتمداً على تغيرات السعر في اونصة الذهب العالمي خاصة مع تراجع الطلب المحلي على الذهب بشكل كبير، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.



صرح وزير البترول والثروة المعدنية إن حجم إنتاج الذهب في مصر قد ارتفع إلى 559 ألف أوقية خلال العام المالي الماضي 2023 – 2024 وأن الحكومة تعمل على زيادة مستهدف الإنتاج ليصل إلى 800 ألف أوقية بحلول عام 2030.

بينما تسلم البنك المركزي المصري 400 كيلو جرام من الذهب من شركة شلاتين للثروة المعدنية في النصف الأول من عام 2024 لترتفع الكمية التي تسلمها البنك بنسبة 23% مقارنة مع النصف الأول من عام 2023.

وصلت قيمة الذهب الذي تم تسليمه خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.6 مليار جنيه، بينما وصلت كمية الذهب التي تسلمها البنك المركزي من الشركة خلال النصف الأول من عام 2023 إلى 330 كيلو من الذهب وبلغت كمية الذهب المسلمة خلال العام الماضي بأكمله إلى 720 كيلو.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تراجع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات اليوم الاثنين ليدخل في حركة تذبذب عرضي وذلك في ظل انتظار الأسواق لحديث رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي جيروم باول في وقت لاحق من جلسة اليوم بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية هامة خلال الأسبوع.

يستمر السعر المحلي في التداول في نطاق عرضي بالقرب من مستويات التي سجلها نهاية الأسبوع الماضي وذلك في ظل التحرك العرضي لسعر أونصة الذهب العالمي، بينما تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بشكل طفيف مع بداية تداولات اليوم مما يقلل من ضغط الصعود على حركة السعر.

أغلق سعر أونصة الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2400 دولار للأونصة مخترقاً خط الاتجاه الصاعد الأمر الذي قد يدفع السعر لمزيد من الصعود بعد تجميع زخم صاعد كافي لاستكمال حركة الصعود.

اليوم كان هناك ضعف في زخم الصعود الأمر الذي دفع السعر إلى التداول بشكل عرضي لتنحصر التداولات بين 2400 – 2415 دولار للأونصة، واختراق هذه المنطقة لأعلى يدفع السعر إلى قمته الأخيرة عند 2424 دولار للأونصة ثم القمة التاريخية عند 2450 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

يظل سعر الذهب المحلي عيار 21 يتداول تحت مستوى المقاومة 3250 جنيه للجرام حيث فشل في اختراق هذا المستوى حتى الآن بسبب ضعف زخم الصعود، يذكر ان الاختراق الناجح لهذا المستوى سيدفع سعر الذهب إلى المستوى 3300 جنيه للجرام.