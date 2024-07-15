بسبب طلمبة مياه.. مصرع وإصابة 3 عمال بصعق كهربائي في بولاق الدكرور

لقى عامل مصرعه بينما أصيبان اثنان آخران، خلال عملهم في تركيب “طلمبة مياه” بأحد شوارع منطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

مصرع وإصابة 3 عمال في تركيب طلمبة مياه

ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بالجيزة، أفاد مصرع عامل، وإصابة اثنين آخرين، خلال عملهم في أحد شوارع بولاق الدكرور، وبانتقال رجال الأمن وإجراء المعاينة الأولية، تبين أن 3 عمال خلال عملهم في تركيب طلمبة مياه بأحد الشوارع، أصيبوا بصعق كهرباء، مما أسفر عن مصرع أحدهم، وإصابة الاثنين الآخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

طالب ينهي حياته بمبيد حشري في الجيزة

وفي واقعة أخرى، أقدم طالب يبلغ من العمر 17 عامًا على إنهاء حياته بمبيد حشري، وذلك بسبب رفض أسرته خطبته لفتاة بمركز منشأة القناطر شمال الجيزة.

وأوضحت تحريات الأجهزة الأمنية أن والدة الطالب رفضت تقدمه لخطبة أحد الفتيات قائله له “ أنت لسة صغير على الخطوبة والزواج” بعدها تناول الشاب مادة سامة تستخدم كمبيد حشري ولقى مصرعه على الفور.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا أفاد وفاة الطالب “عمر. ح” - 17 عامًا، بعد تناوله مبيد حشري، متخلصًا من حياته بسبب رفض والدته خطبته لفتاة لصغر سنه.