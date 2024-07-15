"الاحتلال الإسرائيلي" يواصل تجريف مساحات واسعة من أراضي سلفيت بالضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الاثنين/ تجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في منطقة ظهر صبح التابعة لأراضي بلدتي سرطة وبديا غرب سلفيت بالضفة الغربية.

وأوضح الناشط في مواجهة الاستيطان نظمي السلمان - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن أعمال تجريف واسعة تقوم بها قوات الاحتلال في محافظة سلفيت منذ عدة أشهر، بهدف مد خطوط مياه لصالح المستعمرات على حساب أراضي الفلسطينيين.

وأشار السلمان، إلى أن عملية تجريف الأراضي وصلت إلى محاذاة الطريق الرئيس في منطقة ظهر صبح، بالتزامن مع أعمال تجريف واسعة لنفس الغرض في أراضي كفل حارس شمال غرب سلفيت، وواد قانا التابع لبلدة دير استيا.

في سياق متصل، أحرق مستعمرون مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين، وهاجموا مساكن البدو في واد ياسوف شمال قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، كما أشعل المستعمرون النيران في 6 مواقع في المنطقة الشمالية الغربية من القرية، ما أدى لاحتراق عشرات أشجار الزيتون ومساحات واسعة من المحاصيل الزراعية.

في السياق، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل في قرية الولجة، شمال غرب بيت لحم.