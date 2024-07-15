نيويورك تايمز: رسم بياني عن الهجرة أنقذ حياة ترامب في جزء من الثانية

كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مكالمة هاتفية مع طبيبه السابق في البيت الأبيض، أن رسما بيانيا عن الهجرة غير الشرعية هو الذي أنقذه من الموت، جراء محاولة الاغتيال التي تعرض لها، خلال تجمع انتخابي له بولاية بنسلفانيا.

وقال الطبيب روني جاكسون - حسبما أوردت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية اليوم /الاثنين/ - إن ترامب أخبره بعد ساعات قليلة من محاولة الاغتيال، بأنه التفت فجأة، خلال التجمع الانتخابي، إلى شاشة على يمينه تعرض رسما بيانيا عن إحصائيات الهجرة، بغرض الحديث عما جاء فيه، لتصيب الرصاصة أذنه بدلا من رأسه.

وقال ترامب، المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، للطبيب "هذا الرسم البياني الذي كنت أراجعه أنقذ حياتي.. لو لم أدر رأسي لأنظر إليه، لكانت تلك الرصاصة قد أصابتني في رأسي مباشرة".

وكان ترامب يشير إلى رسم بياني يعرض إحصائيات الهجرة على الشاشة على يمينه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، وقد التفت للإشارة إليه ووصف ما كان على الشاشة عندما دوى إطلاق النار.

