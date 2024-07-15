المجلس الانتقالي السوداني: التفاوض مع الدعم السريع مجرد تأجيل للمعركة

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، أن التفاوض مع مليشيات الدعم السريع هو مجرد تأجيل للمعركة، موضحا أن "التفاوض يعني الدخول في مشاكل أمنية وسياسية".

وأضاف العطا خلال زيارته منطقة أم درمان العسكرية، أنه "لا يوجد خيار لمستقبل الأمة السودانية ومستقبل جمهورية السودان إلا بإزالة قوات الدعم السريع من أرض السودان".

وتابع قوله: "لن يكون هناك هدنة، ولو استمر القتال 100 سنة".

وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أنه لا تفاوض مع المليشيا الإرهابية المتمردة.

وقال البرهان في تصريحات له "لن نذهب إلى منبر جدة التفاوضي إلا بعد انسحابها وخروجها من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين في كل مدن السودان التي استباحوها".

وأضاف: "طالما هذا ديدننا سنتصر قريبًا وسنسحق التمرد وأن ثقتنا بأن هذه المعركة ستنتهي بهزيمة المليشيا الإرهابية وحلفائها وأعوانها، لافتًا إلى معاناة الشعب السوداني جراء تداعيات التمرد".



كانت قد اندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، في مناطق متفرقة من السودان.

وأسفرت الحرب عن مقتل المئات من الأشخاص والجرحى بين المدنيين، وتوسطت عدة أطراف عربية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تأتي بثمارها.