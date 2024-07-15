مدبولي: 93 ألف وحدة بحدائق العاصمة للسكن الاجتماعي ومحدودي الدخل

قال الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حدائق العاصمة يوجد بها 100 ألف وحدة سكنية، من بينها 93 ألفًا للإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل، و7 آلاف لمتوسطي الدخل.

وأضاف في كلمته، اليوم الإثنين، خلال تسليم عدد من الوحدات السكنية بحدائق العاصمة، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "أتمنى تنفيذ مشروع مماثل في أسرع وقت، نظرًا لزيادة الطلب على الوحدات السكنية، ما يعكس رغبة الشباب في الخروج من القاهرة المكتظة بالسكان".

وأكد أنه لا حل لقضية الزيادة السكانية إلا بالخروج من العاصمة وتعمير المناطق الصحراوية والانطلاق من خلالها لتنفيذ المشروعات التنموية الكبيرة.