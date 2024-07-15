5 مليارات دولار صادرات الصناعات الهندسية المستهدفة بنهاية العام الجاري

أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، علي أهمية إقامة المعارض الخارجية والمشاركة فيها والتي تساهم بشكل كبير وفعال في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية ،

و أضاف الصياد في تصريحات صحفية اليوم علي هامش افتتاح النسخة الثانية من البعثة التجارية للصناعات الكهربائية "EPS" والذي افتتحها وزير المالية و عدد من كبار المصنعين المحليين والدوليين ، أن المجلس يستهدف تخطي صادرات القطاع ال 5 مليارات دولار خلال العام الجاري في مقابل 4.3 مليار دولار خلال 2023.

وقال الصياد إن ذلك يأتي في ظل قيام عدد من الشركات العالمية ببدء إنتاج مصانعهم في مصر مستهدفين 50% صادرات يصل عددهم 5 شركات في قطاعات الأجهزة الكهربائية و الضفاير الكهربائية مما يعطي دفعة للصادرات،

وأشار الصياد إلى أن هناك تركيز على الدول المحيطة مثل" ليبيا " بالإضافة إلى الدول الأفريقية ،فضلا عن الاهتمام بدول الميركسور، وكذلك يتم دراسة فرص الدخول في بعض دول وسط آسيا.

وعن بعثة EPS، أوضح أن البعثة تأتي في إطار حرص المجلس على تنظيم المعارض المتخصصة والتي تأتي بنتائج سريعة، منوها بأن النسخة الحالية تشهد مشاركة 33 شركة مصرية كثير منهم يرغبون في فتح باب التصدير الأمر الذي يؤدي لزيادة قاعدة المصدرين ، فضلا عن مشاركة 44 مشتري دولي من 20 دولة عربية وأفريقية، وممثلين لبعض الحكومات مثل الحكومة الليبية ليتعاقدوا على توريد بعض المنتجات المصرية.

ونوه الصياد بأن اليومين المقبلين سيشهدا تنظيم زيارات ميدانية لبعثة المشترين للمصانع المصرية لاظهار الإمكانيات والقدرات الصناعية المصرية.

وبالنسبة لأهم متطلبات المجلس من الحكومة الجديدة، قال إن هناك 3 متطلبات أساسية وهم المحافظة على برنامج دعم الصادرات وأن يكون برنامج قوي من الدعم المالي والفني.

وأكد الصياد أهمية العمل على تعميق التصنيع المحلي خاصة وأن 50% من المكونات يتم استيرادها، فلابد من وجود برنامج واضح وصريح لتعزيز إنتاج المكونات والخامات وجذب الاستثمارات الأجنبية في تلك القطاعات.

ولفت إلى أهمية الاهتمام ببرنامج دعم الشحن خاصة وأن تكلفة الشحن أصبحت مرتفعة وتمثل نسبة من التصدير .