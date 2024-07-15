انخفاض في درجات الحرارة واضطراب حركة الملاحة بالإسكندرية

تشهد محافظة الإسكندرية انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الإثنين، حيث سجلت درجة الحرارة اليوم 31 درجة مئوية، مع انخفاض في نسبة الرطوبة والتي سجلت 61%، وسرعة رياح 19 كم/ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث سجلت العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى فى الظل 35 درجة.

وتهب الرياح المعتدلة أحيانآ على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة، كما يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (1.5- 2م).

وحذرت الهيئة المصطفين من اتباع تعليمات الأمن والسلامة حفاظًا على ارواحهم، من التعرض للغرق، والالتزام بإرشادات رجال الإنقاذ على الشواطئ.