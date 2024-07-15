خفر السواحل التركي يعلن إنقاذ 71 مهاجرا في بحر "إيجة"

أعلنت قوات خفر السواحل في تركيا، اليوم الاثنين، إنقاذ 71 مهاجرا غير نظامي، بينهم 11 طفلا في بحر "إيجة" قبالة سواحل البلاد.

وذكرت قناة "تي آر تي" التركية أن فرق خفر السواحل تلقت معلومات حول وجود المهاجرين قبالة مقاطعة "موجلا" التركية بعدما أبعدتهم القوات البحرية اليونانية إلى داخل المياه التركية.

وأضافت السلطات أن المهاجرين كانوا على متن خمسة قوارب.. مشيرة إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى مديرية الهجرة في مقاطعة "موجلا".