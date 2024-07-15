ads
الإثنين 15 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

خفر السواحل التركي يعلن إنقاذ 71 مهاجرا في بحر "إيجة"

مهاجرين
مهاجرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت قوات خفر السواحل في تركيا، اليوم الاثنين، إنقاذ 71 مهاجرا غير نظامي، بينهم 11 طفلا في بحر "إيجة" قبالة سواحل البلاد. 
وذكرت قناة "تي آر تي" التركية أن فرق خفر السواحل تلقت معلومات حول وجود المهاجرين قبالة مقاطعة "موجلا" التركية بعدما أبعدتهم القوات البحرية اليونانية إلى داخل المياه التركية.
وأضافت السلطات أن المهاجرين كانوا على متن خمسة قوارب.. مشيرة إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى مديرية الهجرة في مقاطعة "موجلا".

قوات خفر السواحل في تركيا مهاجرا غير نظامي إيجة