محافظ السويس يتفقد مجمع السويس الطبي

تفقد اللواء طارق الشاذلى محافظ السويس ، مجمع السويس الطبى، اليوم الاثنين، للإطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والاستماع لهم .

رافق محافظ السويس ، الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس و الدكتور اسماعيل الحفناوى رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية و الدكتور مصطفى غنيمة مدير مجمع السويس الطبي و المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حى فيصل.

بدأ محافظ السويس جولته داخل المجمع بتفقد مبنى العيادات الخارجية واستمع من الدكتور اسماعيل الحفناوي و الاطباء المتخصصين عرضا توضيحيا عن مبنى العيادات الخارجية وعن كيفية تقديم الخدمة للمواطن.

وتعرف المحافظ خلال زيارته لمجمع السويس الطبي على دورة الإجراءات التي يتبعها المواطن من لحظة دخوله من باب المجمع الطبي وحتى الحصول على الخدمة الطبية والخروج منه .

وتفقد الشاذلي قسم الأشعة وقدم الدكتور حمادة البشاتلي عرضا تفصيليا عن الاجهزة الموجودة بالقسم والتي تعد من احدث الأجهزة الموجودة بالمستشفيات.

كما تفقد المحافظة صيدلية مجمع السويس الطبي وحرص خلال زيارته على الاطمئنان على توافر الأدوية وبدائلها.

ثم انتقل المحافظ برفقة رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالسويس ومدير المجمع للمبنى الذي يحتوي على قسم الطوارئ.

وحرص لواء طارق الشاذلي محافظ السويس خلال جولته على الاستماع لآراء المواطنين وقياس مدى رضائهم على الخدمة الطبية المقدمة.

وفي نهاية الزيارة استعرض رئيس فرع الهيئة مداخل ومخارج المجمع وأقسامه مستعينا بمجسم المجمع الموجود في الطابق الارضي.

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