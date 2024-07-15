تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

واصلت مؤشرات البورصة تباينها، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 2.6 مليار جنيه مدعومة لمشتريات المستثمرين المصريين.

وهبط المؤشر السوق الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 28,015.01 نقطة، وكذلك مؤشر “EGX30-TR” بنسبة 0.11%، مسجلا 12,109.36 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 6,291.33 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 9,085.23 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة “EGX 33 Shariah" بنسبة 0.21%، وصولا إلى مستوى 2,707.66 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX ESG" بنسبة 0.15% وصولا لمستوى 5,642.37 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر EGX30" Capped" بنسبة 0.02%، ليصل إلى مستوى 34,363.06 نقطة.