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الإثنين 15 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم الإثنين

البورصة
البورصة
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واصلت مؤشرات البورصة تباينها، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، وارتفع رأس المال السوقي بنحو 2.6 مليار جنيه مدعومة لمشتريات المستثمرين المصريين. 

وهبط المؤشر السوق الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 28,015.01 نقطة، وكذلك مؤشر “EGX30-TR” بنسبة 0.11%، مسجلا 12,109.36 نقطة. 

بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 6,291.33 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 9,085.23 نقطة.

 كما ارتفع مؤشر الشريعة “EGX 33 Shariah" بنسبة 0.21%، وصولا إلى مستوى 2,707.66 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX ESG" بنسبة 0.15% وصولا لمستوى 5,642.37 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر EGX30" Capped" بنسبة 0.02%، ليصل إلى مستوى 34,363.06 نقطة. 

 

البورصة منتصف تعاملات اليوم