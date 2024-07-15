بالفيديو.. عبد الوهاب خضر: بيئة العمل اللائقة هي أساس الاستثمار الناجح في أي دولة

قال عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن بيان الحكومة الجديدة الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمام البرلمان، نجد فيه أن الحديث دائمًا عن الإستثمار وجذب الإستثمار والتشجيع على الإستثمار وعن المناخ الآمن للإستثمار، مشيرًا إلى أنه يرتبط دائما بكلمات من نوعية العمل اللائقة.

وأضاف "خضر" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن جميع الوزارات تعمل في منظومة واحدة ومتكاملة، موضحًا أن بيئة العمل اللائقة هي أساس الاستثمار والتشجيع عليه في أي دولة، حيث أن مستثمر يأتي من الخارج يبحث في البداية عن بيئة العمل اللائقة ومعناها وجود تشريعات عمل متوازنة وعادلة تحققها بين طرفين العمالة الإنتاجية ترسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين الطرفين.

وتابع، أنه لابد من الامتثال والالتزام بمعايير العمل الدولية داخل بيئة العمل وهي الجزئية التي كان يؤكد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في آخر تصريحاته في احتفالية عيد العمال، موضحًا أنه من المهم أيضا توفير السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، والتي تعني الحفاظ على صحة العامل، إلى جانب العمالة الدائمة والمدربة.