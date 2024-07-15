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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطري

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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ترأس الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية إجتماع  اللجنة المختصة باجراء المقابلات للمرشحين لشغل وظيفة عميد كلية الطب البيطري  ،وضمت اللجنة في عضويتها ، الدكتور صقر أحمد صقر  رئيس الجامعةالأسبق ، والدكتور  محي هدهود  نائب رئيس الجامعة  الأسبق والدكتور أشرف ناظم  عميد كلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية، والدكتور عبد الحميد القراميطي الأستاذ  بكلية الزراعة جامعة المنيا.

اوضح الدكتور أحمد القاصد  أن  اللجنة استمعت  خلال اجتماعها إلي خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين  لعمادة الكلية ، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.كما ناقشت اللجنة المتقدمين لشغل منصب العميد في الخطط التطويرية المقدمة منهم  .

وأكد القاصد على ان  إختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة  يتم وفقا للمعايير المحددة و بحيادية كاملة مع الإلتزام بالنزاهة  والشفافية.

وقد استقبلت اللجنة المرشحين  لشغل منصب العميد وهم  الدكتور أحمد الفيومي،  والدكتور مبروك عطية .

اجتماع اللجنة الأسكندري الخطط التطويرية الدكتور أحمد فرج القاصد الدكتور احمد القاصد