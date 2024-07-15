الثانوية العامة 2024.. شكاوى من الكيمياء والفيزياء لطلاب STEM

انتهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين STEM، من اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الكيمياء - الفيزياء».

وسادت حالة من الغضب بين عددًا كبيرا من الطلاب بسبب امتحان اليوم، مؤكدين صعوبة «الكيمياء - الفيزياء»، وأن الأسئلة تعجيزية.

وبحسب أولياء الأمور، أن الامتحان طويل والوقت غير كافٍ، ومختلف تماما عن مواصفات امتحانات الأعوام الماضية.

ووصف أولياء الأمور بحسب تقييم ابنائهم، أن الامتحان سيئ جدا، 50 سؤالا في الكيمياء والفيزياء ومدته ساعة ونصف، وأن “القطع كبيرة جدا، والوقت مش هيكفي”.

وأعرب أولياء الأمور عن حزنهم، قائلين: “كفاية غربتهم عن أهاليهم طوال ثلاثة سنوات وحضور اجباري حتى في ثالثة ثانوي، ومشاريع على مدار الترمين وأعمال سنة، وفي النهاية يدمروا أحلامهم وأحلام أهاليهم، حسبنا الله ونعم الوكيل”

ومن جهتم ناشد طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين STEM وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، النظر في شكواهم، وانصافهم مثلما يحدث مع طلاب الثانوية العامة، مؤكدين صعوبة الامتحان بالفعل وغير َمطابق للمواصفات.

ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا، ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

وأدى أمس الأول السبت، طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا أمس الأول السبت الامتحان في الفترة الأولى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة الأجنبية الثانية» وفي الفترة الثانية أدى الطلاب الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم «اللغة الأجنبية الثانية».