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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

الثقافة تحتفى بذكرى اكتشاف حجر رشيد.. صور

ذكرى اكتشاف حجر رشيد
ذكرى اكتشاف حجر رشيد
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احتفى قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار، بذكرى إكتشاف حجر رشيد، حيث تم اكتشافه في مثل هذه الأيام عام 1799، والذى يُعد حدث اكتشاف ثوري هز أركان العلم والتاريخ.

وإستعرض قطاع المتاحف فى بيان له قائلا: "عندما عثر أحد ضباط الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابارت ويدعى بيير فرانسوا بوشار تحت أنقاض قلعة قايتباي بمدينة رشيد بمصر على لوح حجري غامض."

 وتابع: "لم يكن هذا الحجر عاديًا، بل كان يحمل مفتاحًا لفهم لغةٍ ظلت غامضة لآلاف السنين، فبسبب هذا الحجر تم معرفة وفك رموز اللغة المصرية القديمة، وتأسيس علم المصريات".

وأردف: "سيظل حجر رشيد هو المفتاح والمدخل الرئيسي لفك رموز اللغة المصرية القديمة، ورمزًا هامًا لحضارةِ مصر العريقة، وشاهداً على عبقرية المصريين القدماء ونبوغهم على مر العصور".

 

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قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏M ذكرى اكتشاف حجر رشید اكتشف حجر رشيد في شهر يوليو عام p1799 على يد أحد جنود الحملة ويدعي ្ទលា "بییر" فرانسوا "بوشار تحت أنقاض قلعة قايتباي بمدينة رشید قلعة" جوليان كما اسماها "فرنسيون وأثناء القيام بالحفر لإجراء بعض التحصينات العسكرية بالقلعة عثر على عثرعلى الحجر وسرعان ما أدرك أنه قطعة أترية هامة @MuseumsSectorEg 씨‏'‏
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