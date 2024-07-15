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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مدبولي: قضية الإسكان أحد أهم مشاكل الدولة المصرية وأكثرها حدة

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قضية الإسكان أحد أهم مشاكل الدولة المصرية، وأكثرها حدة، وكانت دائمًا حلم لأي شاب الحصول على وحدة سكنية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بتسليم وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، أننا اليوم بتسليم هذه الوحدات نحقق حلم شبابنا في الحصول على سكن آمن، حيث يعيش في مدينة كاملة تنبض بالحياة والخدمات، سواء مناطق ترفيهية أو خضراء، ومدارس ومستشفيات ومحلات.

وأوضح أن مدينة حدائق العاصمة كمدينة من مدن الجيل الرابع تتميز أن وسائل النقل بها متوفرة، منها القطار الكهربائي الخفيف، وهذا ما نطلق عليه جودة الحياة للمواطن المصري، وهذا واجبنا للاستمرار في هذا البرنامج بتكليف من الرئيس السيسي، وسوف نركز خلال الفترة المقبلة على إضافة عدد مماثل للعدد الذى تم تنفيذه داخل حدائق العاصمة.

- الدكتور مصطفى مدبولي المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين