المراكز الطبية المتخصصة: تقديم الخدمات لمليون مواطن بالعيادات المسائية في 78 مستشفى ومركز ا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تشغيل العيادات المسائية في 78 مستشفى ومركزا، تابعتين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، في 21 محافظة، بنسبة تغطية بلغت 100%، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بإتاحة خدمات الكشف الطبي بالفترات المسائية، للحد من الزحام في الفترات الصباحية، وتيسير تقديم الخدمات الصحية، لتخفيف العبء عن المواطنين.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالى عدد المترددين على العيادات المسائية منذ بدء تشغيلها في شهر أكتوبر 2022 وحتى 30 يونيو 2024 بلغ مليون و188 ألفا و114 مريض، مضيفا أن عدد الاستشاريين المشاركين في العيادات المسائية بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بلغ 535 استشاري، فيما بلغ عدد الأخصائيين 1519 أخصائي.

من جانبها، قالت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إنه تم تشغيل العيادات المسائية بمستشفيات الأمانة على 8 مراحل، بدء من مستشفيات معهد ناصر ودار الشفاء، والشيخ زايد التخصصي والعجوزة، وصولا إلى مركز أورام كفر الشيخ.

وأشارت إلى أن العمل بالعيادات المسائية يبدأ خلال الفترة من الساعة 2 إلى 10 مساء، حسب مواعيد كل عيادة، ومعدلات التردد، وذلك في تخصصات (أمراض القلب والصدر، والنساء والتوليد، والفم والأسنان، والمبتسرين، والأنف والأذن والحنجرة، والأمراض الجلدية، والكلى، والأطفال، والباطنة، والرمد، والتغذية العلاجية، العلاج الطبيعي وطب الأورام، والجهاز الهضمي والكبد، وجراحة العظام، والنفسية والعصبية، والروماتيزم والتأهيل ، الأوعية الدموية، وجراحة المسالك، الجراحة العامة، والسمع والاتزان، والتخاطب، والأمراض الصدرية، وجراحة العمود الفقري، المخ والأعصاب،، وجراحة القلب ، وجراحة الوجه والفكين، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة التجميل، والطب النووي، والعلاج الإشعاعي، وصحة المرأة، وجراحة الأورام، والغدد الصماء، وأمراض الدم، والعلاج الكيماوي، والعلاج الإشعاعي، وجراحة عظام الأطفال، وجراحة الأوعية الدموية، للأطفال، وجراحة الأطفال،، واختبار الذكاء).