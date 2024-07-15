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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تنسيق الجامعات 2024| 17 قسما متنوعا.. تعرف على مميزات "تربية عين شمس"

ارشيفية
ارشيفية
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أعلنت جامعة عين شمس عن مميزات وأقسام كلية التربية، مشيرة إلى أن عدد أقسامها 17 قسم متنوع ما بين العلمي والادبي والتربوي.

وقالت الجامعة في بيان لها: إن جامعة عين شمس تعتبر واحدة من أعرق الجامعات الحكومية في مصر، مما يدفع العديد من الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة، للبحث عن كافة المعلومات الخاصة بها، مضيفة: “نوضح أقسام كلية تربية عين شمس العلمية والأدبية والتربوية”.

وتابعت: تبلغ عدد أقسام كلية تربية عين شمس نحو 17 قسم تتنوع ما بين الأقسام العلمية والأقسام الأدبية والأقسام التربوية، ويختلف كل قسم عن الآخر باختلاف المناهج التعليمية التي يدرسها الطلاب وهم : 

الاقسام العلمية

قسم العلوم البيولوجية والجيولوجية

قسم الكيمياء

قسم الفيزياء

قسم الرياضيات

الاقسام الادبية

اللغة العربية والدراسات الاسلامية

اللغة الانجليزية

اللغة الالمانية

اللغة الفرنسية

الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية

التاريخ

الفلسفة والاجتماع

الاقسام التربوية

المناهج وطرق التدريس

الصحة النفسية

أصول التربية

علم النفس التربوي

التربية المقارنة والإدارة التعليمية

التربية الخاصة.

 

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