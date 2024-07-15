وزير الإسكان: 1.6 مليون طلب منذ 2014 حتى 2023 على الوحدات المدعمة

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ حجم الطلب منذ عام 2014 حتى عام 2023 على الوحدات المدعمة يقدر بنحو 1.6 مليون مواطن، مواصلا: "في عام 2014 كان لدينا 19 ألف طلب، ونتيجة لثقة العملاء في مشروعات الوزارة زاد هذا الطلب ليصل إلى 295 ألف طلب في العام الواحد".

وأضاف "الشربيني"، في كلمته بمراسم تسليم وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحدودي الدخل بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز": "هناك 234 ألف وحدة جارِ الانتهاء من تنفيذها بخلاف 66 ألف وحدة جديدة مخطط البدء فيها".

وتابع: "كما نعمل على تنفيذ مشروعات إسكان محدودي الدخل في المراحل الأولى لجميع مدن الجيل الرابع لتمثل نواة التطوير لتلك المدن، بواقع 38 مدينة من مدن الجيل الرابع، وهذا المشروع هو الركيزة الأساسية التي نخاطب بها الفئة العامة من جموع الشعب المصري، لذلك، فهو موجود معنا في كل المدن الجديدة".