"غرام" ذات الـ 19 عاما تجعل من الفن والرياضة حياة

جعلت من الفن أسلوب حياة، فاستطاعت غرام محمد عدلى البالغة من العمر 19 عاما، والمقيدة بالفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة حلوان أن تحصد شهادة أفضل 100 فنان تشكيلي على المستوى الأفريقي والأوروبي والعربي والمقدمة من شركة ألمانية خاصة بالفن التشكيلي.

تقول غرام: "أنا بحب الرسم جدا وبلعب سباحة من سن خمس سنوات ومعايا ستار 2 وبقيت كابتن سباحة واشتركت فى العديد من المسابقات وحصلت على جوائز كتير جدا الحمد لله ومن وأنا صغيرة وأنا بحب الرسم والحلم كبر معايا بمساعدة بابا وماما وأخويا وحاليا أنا بدرس تجارة مع إنى كان نفسى أدخل فنون جميلة ولكن لم يحالفني الحظ في تحقيق الحلم ولكن بالعزيمة والإرادة يمكن أن يتحقق المستحيل.

واستكملت “غرام”: إن هوايتها بالرسم نشأت معها منذ الطفولة، وحلمت بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة، ولكن لم يحالفني الحظ ولم أفقد الأمل وفكرت في تنمية موهبتي وأنا أدرس خاصة أنى أعشق الرسم وذهبت واشتركت في المسابقة وبعض الصفحات الخاصة بالرسم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى وحاولت أن أحصل على الخبرة من خلال نشر الأعمال الفنية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالفعل استخدمت مواقع التواصل للتعلم وقمت بعمل العديد من الأعمال التي أبهرتني أنا شخصيا حسيت إنى ممكن أبقى حاجة لو استمريت في هذا المجال الرائع ولقيت اهتمام جيد من والدي والدتي وتشجيع قوي خلاني حبت الرسم أكتر ونفسي أكمل مشواري وأبقي زي النجوم الكبار ومع الوقت الحلم كبر وقدرت إنى أحصد هذه الشهادة لتكون توثيقا على أعمالى الفنية المتميزة وأكون من ضمن أفضل 100 فنان تشكيلي على مستوى العالم.

ليشهد الجميع أن العمل الجيد والمتميز لم ولن يتوقف وأن الأمل هو الحياة وأن الرسالة هي الأمانة فى نقل الأفكار الجميلة لمشاهدة ألوان الحياة الحقيقية والعمل على جعلها أفضل بالأداء المتميز.

وتختتم كلامها بقولها: أعشق أن أتحدى نفسي وأحب الإصرار والعزيمة والإرادة، نفسى أكون رسامة مشهورة وعالمية مثل دافنشي وفان جوخ بعمل المتميز.

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