وزير الإسكان: تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة خلال 10 سنوات

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّه منذ عام 2014 حتى عام 2024 جرى الانتهاء من تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة مثل بديل العشوائيات والمحور الاجتماعي والإسكان المتوسط والإسكان الفاخر، بمعدل 167 ألف وحدة سكنية في العام الواحد

وأضاف "الشربيني"، في كلمته بمراسم تسليم وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحدودي الدخل بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والتي نقلتها قناة "إكسترا نيوز": "يتبقى 500 ألف وحدة سكنية، منهم 300 ألفًا جارِ تنفيذها ومجموعة تقدر بنحو 200 ألفا نستهدف تنفيذها في الفترة المقبلة".

وتابع: "منذ عام 1978 حتى عام 2014، أي خلال 36 عاما، تمكنت الدولة المصرية من تشييد 1.6 ملايين وحدة سكنية بمعدل سكني يقدر بنحو 45 ألف وحدة سكنية".