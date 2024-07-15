توقيع الكشف الطبي بالمجان على 2000 مواطن برأس غارب ضمن قافلة الأزهر

شهدت قافلة جامعة الأزهر الطبية التي سيرها «مكتب التمييز الدولي بالجامعة» إلى مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر إقبالًا منقطع النظير من المواطنين من مختلف الأعمار.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على القوافل الطبية، أن القوافل تسيرها الجامعة دعمًا لجهود الدولة المصرية، وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ومتابعة دائمة ومستمرة على مدار الساعة من فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، وتهدف في المقام الأول إلى توفير الخدمات الصحية المتكاملة والمتضمنة: الكشف الطبي، وصرف الدواء، وإجراء العمليات الجراحية للمواطنين.

وقال إن أطباء القافلة قاموا بتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان لعدد 2000 مواطن من قرى مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، إضافة إلى تحويل 200 حالة لمستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ لإجراء عمليات جراحية مختلفة بالمجان.

وأشار إلى أن خطة عمل القافلة تضمنت إعداد وتجهيز رؤي عمرانية ومعمارية متكاملة عن طريق مشاركة أستاذ بكلية الهندسة؛ من أجل تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة؛ بهدف العمل على تطوير القرى والمدن في مختلف محافظات الجمهورية؛ لتفعيل وتحقيق رؤية مصر 2030م، موضحًا أنه بجانب ذلك يوجد مع القافلة أستاذ بكلية الزراعة؛ للعمل على محور التنمية المستدامة في المناطق الزراعية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه تم تسير القافلة انطلاقًا من رؤية ورسالة جامعة الأزهر، ودعمًا للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) التي تهدف إلى توفير خدمات صحية بالمجان للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن هذه القافلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ووعد بتسير قوافل طبية شاملة إلى كل الأماكن التي تحتاج لذلك؛ انطلاقًا من الدور المجتمعي الكبير الذي تحرص عليه جامعة الأزهر.

ومن جانبهم وجه المواطنون في رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر الشكر والتقدير لجامعة الأزهر؛ لإرسالها هذه القافلة الطبية الشاملة، مشيدين بجهود الأطباء في القافلة في مختلف تخصصاتهم، مؤكدين أن ما قدموه هو جهد مشكور من خلال توقيع الكشف الطبي، وصرف الدواء بالمجان، وإجراء عمليات صغرى للحالات التي تطلبت ذلك، كما طالبوا بتكرار إرسال مثل هذه القوافل التي تدخل السرور وترسم البسمة على وجوه جميع المترددين عليها خلال فترة وجودها.

وضمت قافلة جامعة الأزهر لمدينة رأس غارب عديدًا من التخصصات الطبيبة: (الباطنة - طب وجراحة العيون - المخ والأعصاب - العظام - الأطفال - النساء والتوليد).

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