تراجع أسعار الذهب عالميا والأوقية تسجل 2403 دولارات في المعاملات الفورية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي وصدور بيانات اقتصادية لاستبيان المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2402.82 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2408.50 دولار.

وارتفع الدولار بفضل طلبات‭‭‭‭ ‬‬‭‭‬‬‬‬تحوط في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي زادت من احتمالات فوزه في الانتخابات المقررة في نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي

ومن المقرر أن يتحدث جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم الاثنين، كما سيدلي عدد قليل من المسؤولين الآخرين بتعليقات في وقت لاحق من الأسبوع.

وتشمل مجموعات البيانات المقرر صدورها هذا الأسبوع مبيعات التجزئة الأمريكية والإنتاج الصناعي لشهر يونيو حزيران وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.‬

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 93% بأن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر.

ويُنظر إلى الذهب على أنه أداة للتحوط في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، وعادة ما تزيد جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عوائد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4%إلى 30.65 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.7%إلى 991.88 دولار وهبط البلاديوم 1.5%إلى 954.25 دولار.