طرح 928 ألف وحدة سكنية ضمن «سكن لكل المصريين»

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إنَّ برنامج سكن لكل المصريين أُطلق عام 2014 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة أنَّ البرنامج يطلق عليه «برنامج المليون وحدة سكنية»، وبالفعل جار العمل عليها.

وأضافت مي عبدالحميد، في كلمتها خلال تسليم وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنَّ هناك 928 ألف وحدة سكنية تمّ طرحها الفعل، بينما توجد 72 ألف وحدة سكنية في مراحل الطرح النهائية أي جار إسنادها خلال العام الحالي.

وتابعت أنَّه تمّ الانتهاء من 684 ألف وحدة سكنية، وجار استكمال 244 ألف في مراحل التنفيذ، والتي يتمّ التسليم منها اليوم لكل الحاجزين في إعلان «سكن لكل المصريين 1».