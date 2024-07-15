الشربيني: زيادة تصل لـ2.5 مليون نسمة يقابلها احتياج بـ 400 ألف وحدة سكنية

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ هناك تحدٍ كبير جدا وهو البعد الكمي لقضية الإسكان، مواصلا: "لدينا معدلات زيادة سنوية من 2 إلى 2.5 مليون نسمة يقابلها حجم احتياج للوحدات السكنية من 350 ألف إلى 400 ألف وحدة سكنية".

وأضاف "الشربيني"، في كلمته بمراسم تسليم وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحدودي الدخل بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز: "هذه الفجوة سببها عجز متبقي من السنوات الماضية حتى عام 2014 قدرت بنحو مليوني وحدة سكنية، بالإضافة إلى المناطق الآمنة وغير المخططة التي تعاني معاناة شديدة وكان إجمالي مسطحاتها 152 ألف دان وكان يجب تطويرها".

وتابع: "جرى وضع خطة استراتيجية طموحة لحل الفجوة الإسكانية من عام 2014 حتى 2030، وعملنا على هذه الرؤية وفق أهداف رئيسية منها تقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب على الإسكان وتوفي روحدات معدمة ميسرة لمحور محدودي الدخل".