الغلق الفوري لغرفة الإفاقة وأخرى للأدوية وتحرير 4 محاضر لمراكز طبية بمنيا القمح

طالب المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم لجنة المنشآت الصحية بإدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة بتكثيف الرقابة والمرور المفاجئ على المنشآت الصحية بنطاق المحافظة.

وقامت لجنة المنشآت الصحية بإدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية بالإشتراك مع مديرية الشئون الصحية ، والسلامة والصحة المهنية بمديرية العمل وهيئة سلامة الدواء وجهاز حماية المستهلك للتفتيش على 2 مستشفى خاص بمركز منيا القمح ، وأسفر التفتيش على الغلق الفوري وتشميع لغرفة أدوية ومستلزمات طبية غير مرخصة بإحدى المنشآت وغلق وتشميع لوحدة الإفاقة بالمستشفى الأخرى لعدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر جنح لوجود مخالفات بهما.

ومن جانبه شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية بها و شروط الترخيص ومعايير الجودة ، فضلاً عن التخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات الطبية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت الطبية التي تم التفتيش عليها بمركز منيا القمح تتمثل في (عدم وجود سجل للتخلص من النفايات الخطرة – عدم إتباع سياسة الفصل بين المخلفات العادية والنفايات الطبية الخطرة - عدم وجود موافقة و سجلات بيئية - غرفة النفايات غير مطابقة للإشتراطات البيئية - عدم إتباع سياسة مكافحة العدوى – عدم وجود تعاقد للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والمخلفات العادية ) ، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.

وتم تحرير محضر جنح لمستشفى خاص بمركز منيا القمح برقم (18638) جنح مركز منيا القمح لسنة 2024.

وتحرير محاضر جنح لمستشفى خاص بمركز منيا القمح بأرقام (19736 ،19737 ،19738) جنح مركز منيا القمح لسنة 2024.