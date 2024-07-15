تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على مميزات "ألسن عين شمس" وأقسامها

أعلنت جامعة عين شمس عن مميزات كلية الألسن وأقسامها، وذلك تيسيرا على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2024.

واشارت الجامعة الى ان كلية الالسن تعتبر من أعرق الكليات المتخصصة فى اللغات حيث أطلق عليها عند إنشائها اسم مدرسة المترجمين، ثم تم تغيير اسمها في سنة 1975 إلى مدرسة الألسن، ويتصل تاريخها بتاريخ النهضة المصرية الحديثة، ويرجع الفضل في ذلك إلى منشئها الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى .

وتتضمن أقسام كلية الالسن ..

قسم اللغة العربية.

قسم اللغة الإنجليزية.

قسم اللغة الإيطالية.

قسم اللغة الاسبانية.

قسم اللغة الألمانية.

قسم اللغة الروسية.

قسم اللغة الصينية.

قسم اللغة التشيكية.

قسم اللغة الأفريقية.

قسم اللغات السامية.

قسم اللغات الشرقية الإسلامية.

قسم اللغة اليابانية.

قسم اللغة الكورية.

قسم اللغة البرتغالية.

البرامج الخاصة :

وتقدم الكلية عدد 8 برامج مبتكرة متميزة تطبق فيها معايير الجودة ، وتعزز القدرات البحثية لتأهيل الخريجين ؛ حتى يصبحوا باحثين متخصصين فى مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتضم برامج الساعات المعتمدة:

- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية

- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية

- برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية

- برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الصينية

- برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الإسبانية

- برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الألمانية

- برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الإيطالية