رئيس لجنة "برنامج الحكومة": هناك توافق على إعلاء مصلحة الوطن والشعور بمتطلبات المواطن

ألقى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة المشكلة بالمجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، كلمة في بداية الاجتماع العاشر "اليوم الأخير لعمل اللجنة".

وقال "سعد الدين": "اليوم آخر أيام اجتماعات اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، التي استغرق عملها ستة أيام متصلة، حضر خلالها وزراء الحكومة الجديدة، فضلاً عن نواب الوزراء لعرض بياناتهم وخطط وزاراتهم في برنامج الحكومة الجديدة".

وأضاف المستشار أحمد سعد الدين: "في هذا المقام أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين حضروا معنا اجتماعات اللجنة الخاصة، لعرض رؤية الحكومة الجديدة بمصداقية ووضوح، في مناقشات امتدت لساعات متأخرة".

وتابع: "كما أتوجه بالشكر والتقدير بصفة خاصة لأخي وزميلي العزيز المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي واصل معنا جميع اجتماعات اللجنة الخاصة، واستطاع بمهنية تقريب وجهات النظر والأفكار بين النواب والوزراء".

وأكمل: "وأود أن أشير إلى أننا رأينا جميعاً توافقاً بين جميع وزراء الحكومة الجديدة وتنسيقاً متبادل بينهم في جميع الملفات.. رأينا توافقاً في الأفكار بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وتوافقاً في الطرح بين وزيري الزراعة والموارد المائية.. رأينا تنسيقاً في الرؤى بين وزيري الكهرباء والبترول.. رأينا تكاملاً في الفكر بين وزيري التنمية المحلية والإسكان.. وهذا في حد ذاته يبعث بالتفاؤل للشارع المصري".

واختتم: "وأهم ما تميزت به أعمال اللجنة الخاصة هو أننا لمسنا جميعاً أن نواب الشعب وحكومته متوافقون على مبدأ مهم وهو إعلاء مصلحة الوطن، والشعور بمتطلبات المواطن لتقديم أفضل ما يتطلع إليه المجتمع المصري.. الأمر الذي أدى إلى تقبل الجانبين لجميع الرؤى والأفكار والحلول للوصول إلى بنيان قوي للجمهورية الجديدة".