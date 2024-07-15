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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

2429 مندوبا ونحو 50 ألف شخص يحضرون مؤتمر الحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي الأمريكية

دونالد ترامب
دونالد ترامب
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 يحضر 2429 مندوبا ونحو 50 الف شخص المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي يبدأ اليوم بمدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأمريكية 


وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الاثنين أن الحدث الرئيسي في المؤتمر يدور على عملية الترشيح، لكنه مكان أيضا لتأكيد برنامج الحزب الجمهوري وتحديد أهدافه.


ويمتلك ترامب حاليا ترشيح 2265 مندوبا بعد فوزه في كل المؤتمرات الحزبية والانتخابات التمهيدية باستثناء ولاية نيوهامبشاير وواشنطن العاصمة حيث فازت منافسته الجمهورية السابقة نيكي هيلي.
وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد وصل في وقت سابق اليوم/الاثنين/، إلى مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري، بعد محاولة اغتياله يوم السبت الماضي.

المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري مدينة ميلووكي نيكي هيلي دونالد ترامب