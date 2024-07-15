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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

وزير التعليم يناقش جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

اجتماع وزير التعليم
اجتماع وزير التعليم
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عقد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين، مع اللواء مهندس يسري سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية وقيادات ومهندسي الهيئة؛ وذلك لمناقشة الاستعدادات لجاهزية المدارس على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

جاء الاجتماع عقب الزيارة التي قام بها الدكتور محمد عبد اللطيف لمحافظة قنا واجتماعه مع قيادات التعليم بمحافظات قنا وسوهاج والأقصر وأسوان أمس، حيث استعرض الاجتماع شرحا تفصيليا للجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للأبنية التعليمية لزيادة أعداد الفصول على مستوى الجمهورية.

كما استعرض الاجتماع جهود تنفيذ الصيانات العاجلة والبسيطة بالمدارس على مستوى الجمهورية، حيث وجه الدكتور محمد عبد اللطيف بسرعة تنفيذها قبل بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

الأبنية التعليمية التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم العام الدراسي الجديد