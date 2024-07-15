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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تنجح في تقليص مدة تصنيع القمر الاصطناعي إلى 20 يوما فقط

تصنيع قمر اصطناعي
تصنيع قمر اصطناعي
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نجحت الصين في تقليص الوقت الذي يستغرقه تصنيع قمر اصطناعي من ستة أشهر تقريبا إلى عشرين يوما فقط، عبر استخدام خطوط إنتاج ذكية.
وذكر "تلفزيون بريكس" اليوم /الاثنين/، أن شركة الصين لعلوم وتكنولوجيا الفضاء المملوكة للدولة والمتخصصة في أبحاث وتطوير الأقمار الصناعية نجحت في تصنيع الأقمار الاصطناعية بأقل قدر من التدخل البشري، وذلك بالاعتماد على الآلات المبرمجة الموجهة في 13 قسما مختلفا.
ويقول الخبراء: إنه كان عليهم في الماضي العثور على موظفين متمرسين لتنفيذ مختلف مراحل الإنتاج، إلا أنه مع وضوح المراحل حاليا واعتمادها على التكنولوجيا الرقمية أصبح ممكنا للمبتدئين التعامل معها بسهولة.

الصين تصنيع قمر اصطناعي