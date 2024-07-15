رئيس وزراء نيبال الجديد يؤدي اليمين الدستورية

أدى رئيس وزراء نيبال الجديد خادجا براساد شارما أولي، اليمين الدستورية، وذلك بعد أن شكل حزبه الشيوعي حكومة ائتلافية مع حزب المؤتمر النيبالي الذي يمثل يسار الوسط.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الاثنين/ أن رئيس نيبال رام شاندرا بوديل، قام أمس بتعيين شارما أولي، بعد يومين من خسارة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوشبا كمال داهال، في تصويت لمنح الثقة في مجلس النواب.

وأشار الراديو إلى أنه بذلك يعود شارما أولي (72 عاما) إلى السلطة للمرة الرابعة، حيث تولى رئاسة الوزراء للمرة الأولى عام 2015، ثم تم تعيينه مجددا عام 2018، قبل أن يعاد تعيينه لفترة وجيزة عام 2021 من قبل البرلمان.

ولم تشهد نيبال - الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 30 مليون نسمة - حكومة استمرت لفترة ولايتها الكاملة البالغة خمس سنوات منذ عام 1990.