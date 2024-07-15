بالفيديو.. القيصر وماجدة الرومي يستعدان لفعاليات مهرجان العلمين الجديدة

رصد الإعلامي محمد جاد، مراسل القاهرة الإخبارية، أخر الاستعدادات وتفاصيل الفعاليات الخاصة بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، قائلا، إن العالم العربي ينتظر حفلتين لفنانين لهما شعبية وجماهرية كبيرة، فمن المقرر إقامة حفل الفنان كاظم الساهر يوم الخميس المقبل في أول ظهور له بالعلمين الجديدة، وحفل المطربة ماجدة الروبي في 19 يوليو بقيادة المايسترو نادر عباسي.

وأضاف «جاد»، في تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة ببرنامج «صباح جديد» تقديم الإعلاميين فادي غالي وشيرين غسان عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "العالم العربي يشهد حفلتين من نوع خاص ومساحة غنائية وكلاسيكية كبيرة جدا، والتصريحات الرسمية تؤكد أنه يتم تيسير رحلات أسبوعية من دول خليجية لحضور الحفلات الغنائية والمشاركة في الفعاليات المختلفة بمهرجان العلمين".

وتابع: "هذا الأسبوع من المهرجان سيشهد فعاليات عديدة مثل العروض المسرحية المختلفة، كما تزداد الجرعة الرياضية بانطلاق منافسات كرة السلة وبعض منافسات كرة القدم، ومباراة أساطير كرة القدم في الدوري المصري، بمشاركة أساطير الأهلي والزمالك بهدف نبذ التعصب".