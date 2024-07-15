غدا.. وزير البترول يفتتح أعمال منتدي مصر للتعدين ( EMF )

يفتتح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية غداً الثلاثاء أعمال منتدي مصر للتعدين( EMF ) في نسخته الثالثة والذي يعقد علي مدار يومين بالقاهرة بحضور دولي موسع من المسئولين رفيعي المستوي وقادة صناعة التعدين و المستثمرين والشركات المصرية والعالمية الكبري و مؤسسات التمويل و خبراء الاستكشاف التعديني من مصر ودول العالم .

ومن المقرر أن يلقي المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية الكلمة الإفتتاحية في المنتدى والتي يستعرض خلالها الوزير رؤية قطاع التعدين المصري خلال الفترة المقبلة لتطوير الاداء وزيادة كفاءة العمل بالقطاع مما يساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات لاستكشاف واستغلال الثروات التعدينية المتنوعة.

و يقام المنتدي هذا العام تحت شعار ( استكشاف الفرص التعدينية غير المستغلة والاكتشافات التجارية الجديدة ) ويأتي انعقاده وفق خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للترويج للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين وابراز مايشهده من تطورات و برنامج العمل لدعم مناخ الاستثمار التعديني ، كما يمثل هذا الحدث السنوي منصة تجمع المسئولين في قطاع التعدين والمستثمرين الدوليين لتعزيز التعاون والشراكة في استغلال الامكانات التعدينية التي تحظي بها مصر وفتح المجال للتعاون مع الشركات والمؤسسات المتخصصة والمؤسسات التمويلية الدولية في دعم جهود تطوير وتحديث قطاع التعدين المصري.

و يشهد المنتدي في نسخته الحالية مشاركة مايزيد علي ٤ الاف مشارك من ٣٤ دولة في فعاليات المؤتمر و المعرض المصاحب الذي سيضم اكثر من مائة شركة محلية و عالمية عارضة ، ومن المقرر ان يشهد الحدث اقامة ١٥ جلسة نقاشية متخصصة علي مدار يومي الانعقاد تضم اكثر من ٥٠ متحدثاً رفيعي المستوي من الوزراء والمسئولين و رؤساء الشركات المحلية و العالمية وقادة صناعة التعدين وخبراءها ومسئولي مؤسسات التمويل.

و يشارك في الجلسات كمتحدثين رئيسيين من وزراء الحكومة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كوجك وزير المالية ، كما يشارك الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة ، و الدكتورة هايكي هارمجارت مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط ، ورؤساء ومسئولي شركات تعدين عالمية كبري و الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية و قيادات بالهيئة .