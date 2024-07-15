زعيم حزب إسرائيل بيتنا: مفاوضات إعادة الأسرى يجب أن تتم بسرية

قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيجدور ليبرمان، اليوم الاثنين، إن مفاوضات إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، يجب أن تنجح بأي وسيلة وبعيدًا عن عدسات الكاميرات.

وأضاف ليبرمان، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم تحدد بعد مرور 9 أشهر على الحرب في غزة، استراتيجيتها بشأن المعركة ولا كيفية تحقيق أهدافها.

وطالب ليبرمان، نتنياهو وحكومته، بالعمل من أجل إعادة إسرائيل إلى " المسار الصحيح لاستعادة الردع الإسرائيلي"، واصفًا الحكومة الحالية بـ "غير الشرعية".

وأفاد ليبرمان، أن الحكومة الإسرائيلية تتعامل كأن شيئًا لم يحدث، في ظل معاناة الجنود الإسرائيليين من الكوابيس وانهيار الاقتصاد الإسرائيلي وتآكل الدبلوماسية واحتراق جبهة الشمال وتزايد النفوذ الإيراني.

وقال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، إن المؤسسة الأمنية تتهرب من التعامل مع مسألة تجنيد اليهود المتشددين، مطالبًا إياها بالالتزام بالقانون.