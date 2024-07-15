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الإثنين 15 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السجن 3 سنوات لمتهم في تزوير رخص القيادة والكارنيهات بالسلام

ارشيفية
ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم ،  بالسجن 3 سنوات مع الشغل بتهمة تزوير محررات رسمية بمنطقة السلام .

وكشفت تحقيقات النيابة قام المتهم بتزوير في رخص السيارات علي غرار الحقيقه والتحصيل علي مبالغ مالية من ضحايا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت  بلاغا بقيام شخص أخذ مبلغ مالي  بهدف تزوير رخصة قيام وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم

وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن القبض علي المتهم واعترف بواقعة التزوير في  الكارنيهات ورخص القيادة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

جنايات القاهرة تزوير النيابة المعلومات الإجراءات القانونية