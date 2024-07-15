"المركزي للحشائش" ينظم برنامجا تدريبيا حول مكافحة الحشائش فى المحاصيل الصيفية

نظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان " مكافحة الحشائش فى المحاصيل الصيفية " بمحطة بحوث سخا، استفاد منها ٦٧ باحث وطالب من كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ.

وقال الدكتور عبده عبيد مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، ان ذلك يأتي في ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، للتوسع في البرامج التوعوية والارشادية.

وأشار الى ان الدورة ساهمت في تعظيم الدور الإرشادي، لزيادة درجة الوعى الخاصة بالحشائش والخسائر التى تحدثها للانتاج الزراعى وكيفية مكافحتها ومدى تأثير التغيرات المناخية عليها وعلى كفاءة مبيدات الحشائش.

واضاف مدير المعمل، أن هذه الدورة تناولت عددا من الموضوعات يأتي على رأسها: الحشائش وخسائرها للإنتاج الزراعي في مصر وتأثير التغيرات المناخية على إنتشار الحشائش، والاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش، فضلا عن التوصيات الفنية الخاصة بمكافحة الحشائش فى المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر وجوانب الترع والقنى والمصارف.

واضاف ان تلك الدورة والتي حاضر فيها نخبة متميزة من الأساتذة والباحثين بالمعمل، تأتي ضمن سلسلة طويلة من الدورات التدريبية الارشادية والتوعوية.

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