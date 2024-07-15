روسيا تدمر 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق "بريانسك"

دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية، 10 طائرات مسيرة أوكرانية اليوم /الاثنين/ فوق مقاطعة "بريانسك".

وأعلن حاكم بريانسك، ألكسندر بوغوماز - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" - أن قوات الدفاع الجوي الروسية، دمرت طائرات مسيرة أوكرانية فوق المقاطعة، مشيرا إلى أنه لم تقع إصابات أو دمار، كما تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام المسيرات، حيث تم تدمير 3 طائرات دون طيار فوق منطقة زلينكوفسكي".

من جهة أخرى، أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا، أولكسندر بروكودين، صباح اليوم /الاثنين/، أن 8 أشخاص أُصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال بروكودين ـ في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية ـ:" إن الجيش الروسي استهدف عدة بلدات تابعة للإقليم من بين ذلك أنتونيفكا وسادوف وبيلوزركا وكيزوميس وستانيسلاف وسوفيفكا وداريفكا وميكيلسكه وبريدنيبروفسكي ودنيبروفسكي وخيرسون، وجرى استهداف، منشأة طبية ومبنى إداري ومؤسسة زراعية ومبنى شاهق و22 منزلا في حين لُحقت أضرار بخط أنابيب غاز ومبنى خارجي وسيارات خاصة".

