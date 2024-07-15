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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إحباط هجوم إرهابي استهدف معسكرا للجيش شمال غربي باكستان

قوات الأمن الباكستانية
قوات الأمن الباكستانية
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 أحبطت قوات الأمن الباكستانية هجوما إرهابيا استهدف معسكرا للجيش في مدينة "بانو" شمال غربي البلاد.
وذكر راديو باكستان، اليوم /الاثنين/، أن عددا من المسلحين حاولوا اقتحام معسكر للجيش عبر تفجير سيارة مفخخة على الطريق الفاصل بين المعسكر ومستودع للإمدادات، فيما تمكنت قوات الأمن من صد الهجوم، دون سقوط ضحايا.
وأضاف الراديو أن قوات الأمن بدأت عملية تطهير للتأكد من القضاء على أي مسلحين متواجدين في المنطقة.

قوات الأمن الباكستانية هجوما إرهابيا معسكرا للجيش