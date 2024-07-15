إحباط هجوم إرهابي استهدف معسكرا للجيش شمال غربي باكستان

أحبطت قوات الأمن الباكستانية هجوما إرهابيا استهدف معسكرا للجيش في مدينة "بانو" شمال غربي البلاد.

وذكر راديو باكستان، اليوم /الاثنين/، أن عددا من المسلحين حاولوا اقتحام معسكر للجيش عبر تفجير سيارة مفخخة على الطريق الفاصل بين المعسكر ومستودع للإمدادات، فيما تمكنت قوات الأمن من صد الهجوم، دون سقوط ضحايا.

وأضاف الراديو أن قوات الأمن بدأت عملية تطهير للتأكد من القضاء على أي مسلحين متواجدين في المنطقة.