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الإثنين 15 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزييف العملات الأجنبية والاتجار بها بالقاهرة

(ضبط عناصر تشكيل
(ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى تزييف
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 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها .. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (سيدة و6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ، ومن بينهم 3 يحملون جنسيات أجنبية) بتزييف العملات المالية الأجنبية والإتجار بها بقصد النصب والإحتيال على المواطنين . 
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية" مزيفة – عملات محلية) .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

وزارة الداخلية العملات تقليد