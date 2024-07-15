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الإثنين 15 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 6 أشخاصهم بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار بالقاهرة

(ضبط 6 أشخاص بالقاهرة
(ضبط 6 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثا
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبال جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

 بالإنتقال والفحص تبين أن المتوفى (عامل - مقيم محافظة الجيزة) نتيجة صعق كهربائى حال قيامه بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط (6 أشخاص) حال قيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار وعثر بداخل إحدى الغرف على (حفرة بعمق حوالى 4 أمتار) ، وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب) وأقروا بأنه حال قيام المتوفى بتوصيل دائرة كهربائية لإنارة الحفرة صعقه التيار الكهربائى مما أدى لوفاته.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

وزارة الداخلية المستشفيات عامل