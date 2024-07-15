ضبط 6 أشخاصهم بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار بالقاهرة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبال جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

بالإنتقال والفحص تبين أن المتوفى (عامل - مقيم محافظة الجيزة) نتيجة صعق كهربائى حال قيامه بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وضبط (6 أشخاص) حال قيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار وعثر بداخل إحدى الغرف على (حفرة بعمق حوالى 4 أمتار) ، وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب) وأقروا بأنه حال قيام المتوفى بتوصيل دائرة كهربائية لإنارة الحفرة صعقه التيار الكهربائى مما أدى لوفاته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

