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الإثنين 15 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أمن القاهرة يساعد مواطنا عاجزا عن الحركة فى الانتقال للمستشفى لتلقى العلاج

الأجهزة الأمنية بالقاهرة
الأجهزة الأمنية بالقاهرة تستجيب لإلتماس أحد المواطنين غير قا
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تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بطلب المساعدة فى نقل (أحد المواطنين – مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة) إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج نظراً لإصابته "بكسر بالفخد" وعدم قدرته على الحركة. 
 على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية ، وتم مساعدته ونقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.
 ومن جانبه توجه المواطن المذكور بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية على سرعة الإستجابة والتعامل الفورى مع الموقف.
 
يأتي ذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع كافة البلاغات وخاصةً ذات الطابع الإنسانى..

القاهرة القبة