ضبط 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار في أسيوط

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بمنزل كائن بدائرة قسم شرطة أبو تيج.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم استهدافهم وأمكن ضبط (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وعثر بداخله على (حفرة قطرها 3 أمتار وعمقها 6 أمتار- الأدوات المستخدمة فـى الحفر)، وأقروا قيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.