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الإثنين 15 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 49395 مخالفة مرورية متنوعة

خلال 24 ساعة من ضبط
خلال 24 ساعة من ضبط 49395 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

 وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (49395) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية: (2345) مخالفة السير بدون تراخيص. (22) دراجة نارية مخالفة. (25497) مخالفة تجاوز السرعة المقررة. (10) مخالفات موقف عشوائى. (1950) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة. (7) مخالفات شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

الإدارة العامة للمرور مخالفة مرورية