الداخلية تكشف ملابسات واقعة سرقة سيارة بالإكراه في دمياط

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط من (تاجر سيارات - مقيم بدائرة المركز) بأنه حال قيادته سيارة ملاكى وسيره بدائرة المركز إستوقفه (3 أشخاص) مجهولين مستقلين سيارة ملاكى وبحوزة أحدهم (طبنجة) وقاموا بتهديده وإنزاله من السيارة وسرقتها كرهاً عنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") وبحوزة أحدهم (السلاح المستخدم "طبنجة و عدد من الطلقات"- السيارة المستخدمة) وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.