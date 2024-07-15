كاتب صحفي: المجموعة الوزارية الاقتصادية اكتسبت أهمية بانضمام وزارة التموين لها

قال محمد عز الدين، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الاقتصاد، إن من أهم عمليات استكمال عمل الحكومات وخاصة في مصر هو إنشاء المجموعة الوزارية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بإطلاق وثيقة التوجهات الاستراتيجية الاقتصادية في آواخر عام 2022، ومن هنا تكتسب المجموعة الوزارية الاقتصادية أهمية كبرى، وذلك يتم مع اهتمام القيادة السياسية والمتابعة والعمل الدؤوب، فضلا عن المتغيرات الجيو سياسية والاقتصادية التي تضرب العالم.



وأضاف «عز الدين»، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «اكسترا نيوز»، أن انضمام وزارة التموين والتجارة الداخلية والخارجية بجانب الاستثمار للمجموعة الوزارية الاقتصادية يؤكد أهمية العنصر البشري، وتبرز الأهمية ولكن ليس في وضع السياسات المالية التي تتمثل في القروض وتوفير التمويل للمشروعات المتعلقة بالاقتصاد الماكرو والنقدية التي تتمثل في عرض النقود وأسعار الفائدة، المتعلقة بالاقتصاد المايكرو.

وأردف الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الاقتصاد، أن اجتماعات المجموعة الوزارية تعقد كل أسبوع أو كلما استدعى الأمر ويرأسها مصطفى مدبولي، مشيرا إلى أن توجهات الحكومة تتمثل في زيادة الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالعنصر البشري، والتركيز على النقاط الثمانية التي جرى وضعها في الوثيقة خاصة المتعلقة بالتعليم والصحة والتدريب، مد مظلات الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى ما يتعلق بزيادة منح الفرص والتمكين للمرأة والشباب.

وتابع: «من ضمن التوجهات أيضا زيادة معدل النمو الاقتصادي من 6 ل 8 ، وتوقع استمرار الأزمة العالمية، أو أقل بدرجة»، مؤكدا وجود توجيهات رئاسية من رئيس الجمهورية بعدم تضرر المواطنين والحفاظ على السوق الداخلي.

