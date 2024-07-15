ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات للشهر الثامن على التوالي

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) للشهر الثامن على التوالي في يونيو الماضي، بفضل الطلب القوي على الرقائق.

وأوضحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية - في بيان اليوم / الاثنين / نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" - أن قيمة صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصلت إلى 21.05 مليار دولار أمريكي في يونيو، بزيادة 31.1% عن 16.06 مليار دولار قبل عام.

وأوضحت الوزارة أن واردات البلاد من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انخفضت بنسبة 5.1% على أساس سنوي إلى 10.87 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 10.18 مليار دولار في هذا القطاع.

وفي النصف الأول، بلغت قيمة صادرات البلاد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 108.9 مليار دولار، وهذا ثاني أعلى رقم لهذه الفترة، بزيادة قدرها 28.2% عن العام الذي نفسه.

وانخفضت واردات البلاد من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 0.7% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 67.78 مليار دولار في النصف الأول، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 41.07 مليار دولار.

وحسب القطاع، ارتفعت صادرات الرقائق بنسبة 49.4% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى مستوى قياسي بلغ 13.44 مليار دولار في يونيو بفضل الطلب العالمي القوي على الرقائق بقيادة نمو سوق الذكاء الاصطناعي وانتعاش سوق أجهزة تكنولوجيا المعلومات.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "إتش دي " الكورية الجنوبية لبناء السفن والهندسة البحرية، وهي حوض بناء السفن الرئيسي في البلاد، أنها حصلت على عقد بقيمة 3.7 تريليون وون (2.67 مليار دولار أمريكي) لبناء 12 ناقلة حاويات لشركة شحن أوروبية.

وبموجب العقد، ستقوم شركة إتش دي كوريا لبناء السفن بتوريد 12 ناقلة بسعة 15،500 وحدة مكافئة لعشرين قدما (TEU)، سيتم تسليمها بحلول يونيو 2028، حسبما ذكرت الشركة في ملف تنظيمي.

